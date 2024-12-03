Марез: я не Месси, нельзя сравнивать уровень моей игры сейчас с периодом в «Ман Сити»

33-летний крайний нападающий «Аль-Ахли» Рияд Марез, ранее выступавший в составе «Манчестер Сити», ответил на вопрос журналиста о своей текущей игровой форме.

«Брат, нельзя сравнивать меня сейчас с периодом игры в «Манчестер Сити». Нужно, чтобы все выступали хорошо. Я командный игрок. Я не Месси, не могу взять мяч и побежать с ним один. Если команда играет хорошо, то и я играю хорошо», — сказал Марез после матча азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем».

Марез выступал в составе «Манчестер Сити» с 2018 по 2023 год. За этот период он принял участие в 236 матчах во всех турнирах, в которых отметился 78 голами и 56 результативными передачами.

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