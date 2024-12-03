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Синицын — об Ари: пост спортивного директора может быть новинкой для русского бразильца

Синицын — об Ари: пост спортивного директора может быть новинкой для русского бразильца
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Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал назначение Ари на пост спортивного директора московского «Торпедо». Ари, будучи игроком, выступал за «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».

«Одно радует, что Ари — футбольный человек, который поиграл на высоком уровне. Другой вопрос, как он проявит себя в должности спортивного директора, ведь не у всех это получается. Он уже пробовал себя в разных ипостасях: социальные сети и масс-медиа. А тут работа другого формата. Покажет только время, сможет ли он положительно реализовать себя на этом поприще. Нельзя сказать, что должность спортивного директора — это новинка для футбольного человека, но для русского бразильца — может быть», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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