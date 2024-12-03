Ромащенко: «Крылья Советов» лишили «Зенит» козырей

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (2:3).

«Безусловно, самарцы провели в Петербурге целостный матч, лишили соперника козырей — в частности, у «Зенита» практически не было быстрых атак, чем он славится. Игроки «Крыльев» после потери мяча очень быстро возвращались на свою половину поля, никто не проседал. Плюс, конечно, индивидуальное исполнительское мастерство Сергеева и Олейникова, да и в целом команда блестяще сыграла в атаке», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.