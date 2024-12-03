Романо назвал две причины, мешающие «Ливерпулю» продлить контракт с Салахом

Авторитетный журналист Фабрицио Романо рассказал о причинах, из-за которых затягивается переговорный процесс между «Ливерпулем» и вингером команды Мохамедом Салахом относительно продления контракта с египетским футболистом.

«Срок действия контракта — это не большая проблема. Реальная проблема заключается в двух моментах. Первый — это финансы. Сторонам нужно прийти к соглашению по деньгам. Это важно, поскольку, вероятно, это последний суперконтракт для Мо Салаха. Так что это очень важно для него.

Также дело в продолжительности переговоров. Именно по этой причине недавно Салах решил сделать заявление [о том, что «Ливерпуль» не предлагал ему новый контракт]. Игрок действительно ожидал, что к этому моменту [его будущее] будет определено. Он хотел, чтобы это произошло в сентябре, октябре, ноябре. Сейчас уже декабрь, а результата до сих пор нет. Но переговоры между Салахом и «Ливерпулем» продолжаются. Несколько клубов из Саудовской Аравии и Европы внимательно следят за ситуацией», — сказал Романо в видео на своём YouTube-канале.

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