«Это автогол Шелии». Андрей Синицын — о мяче Лещука в ворота «Ахмата»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал гол голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота грозненского «Ахмата» (1:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, что в случае с забитым мячом в ворота «Ахмата» это больше автогол Шелии, чем гол Лещука. Явная ошибка вратаря, который просчитал траекторию падения и выпрыгнул слишком рано. Уже опускаясь вниз, ничего не смог поделать с мячом. Нельзя списывать со счетов Лещука, который пришёл, поборолся и получил вознаграждение. Но в целом это грубейшая ошибка Шелии.

Думаю, что в первый вечер после игры Лещук чувствовал эйфорию — его переполняли эмоции, ведь этот гол помог «Динамо» набрать одно очко. Уже сегодня этот мяч может восприниматься в виде шуток и каких-то приколов, потому что ты готовишься к следующему матчу. Это уже история. Не стоит сильно акцентировать на этом внимание», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.