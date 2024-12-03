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«Это автогол Шелии». Андрей Синицын — о мяче Лещука в ворота «Ахмата»

«Это автогол Шелии». Андрей Синицын — о мяче Лещука в ворота «Ахмата»
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал гол голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота грозненского «Ахмата» (1:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Самородов – 22'     1:1 Лещук – 90+5'    

«Мне кажется, что в случае с забитым мячом в ворота «Ахмата» это больше автогол Шелии, чем гол Лещука. Явная ошибка вратаря, который просчитал траекторию падения и выпрыгнул слишком рано. Уже опускаясь вниз, ничего не смог поделать с мячом. Нельзя списывать со счетов Лещука, который пришёл, поборолся и получил вознаграждение. Но в целом это грубейшая ошибка Шелии.

Думаю, что в первый вечер после игры Лещук чувствовал эйфорию — его переполняли эмоции, ведь этот гол помог «Динамо» набрать одно очко. Уже сегодня этот мяч может восприниматься в виде шуток и каких-то приколов, потому что ты готовишься к следующему матчу. Это уже история. Не стоит сильно акцентировать на этом внимание», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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