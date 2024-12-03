«Бавария» — «Байер»: стартовые составы команд на матч Кубка Германии

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступит Харм Осмерс. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Олисе, Мусиала, Лаймер, Коман, Зане.

«Байер»: Коварж, Фримпонг, Мукиэле, Тапсоба, Та, Инкапье, Гримальдо, Джака, Вирц, Паласиос, Андрих.

Команды в этом сезоне встречались один раз. В матче 5-го тура чемпионата Германии была зафиксирована ничья со счётом 1:1. У «Баварии» забил Александар Павлович, в составе «Байера» отличился Роберт Андрих.

Леверкузенский «Байер» является действующим обладателем национального Кубка и чемпионом Германии.