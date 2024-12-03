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«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче Кубка России с «Ростовом»

«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче Кубка России с «Ростовом»
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Московский «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) по двум эпизодам, произошедшим в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Спартак» просит рассмотреть эпизод на 48-й минуте встречи, когда арбитр Сергей Карасёв не назначил пенальти в ворота «Ростова».

Также московский клуб просит рассмотреть эпизод на 53-й минуте встречи за неназначенный пенальти в ворота «Ростова». Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, после поражения в матче с «Ростовом» «Спартак» продолжит своё выступление во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

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