Ещенко оценил текущее состояние «Химок»

Бывший защитник Андрей Ещенко поделился мнением о подмосковных «Химках».

«Вижу, что у «Химок» неплохая атака. Есть хорошие имена. И Бакаев, и Заболотный. Антон – опытный футболист, который умеет распоряжаться своими моментами. Так что в Подмосковье сейчас собран неплохой коллектив, который может показывать результат», — приводит слова Ещенко Metaratings.

«Химки» после 17 сыгранных матчей РПЛ занимают 13-е место с 16 очками.

В 17-м туре «Химки» обыграли «Локомотив» со счётом 3:1. На 18-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный забил первый гол в матче. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 32-й минуте Зелимхан Бакаев вновь вывел подмосковный клуб вперёд. На 66-й минуте полузащитник гостей Лукас Вера забил третий мяч своей команды.