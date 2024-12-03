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«ПСЖ» обогнал «Реал» и «МЮ» в переговорах по покупке 21-летнего хавбека сборной Хорватии

«ПСЖ» обогнал «Реал» и «МЮ» в переговорах по покупке 21-летнего хавбека сборной Хорватии
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«ПСЖ» находится на более продвинутой стадии переговоров с загребским «Динамо» относительно потенциального перехода 21-летнего атакующего полузащитника Мартина Батурины, являющегося игроком сборной Хорватии, чем «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Батурина отказал «сливочным», поскольку они предложили ему контракт, рассчитанный на пять лет, но предполагающий, что первые два сезона полузащитник проведёт в арендах.

В нынешнем сезоне Батурина принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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