Чемпион мира Самуэль Юмтити может завершить карьеру в 31 год — Diario SPORT

Чемпион мира в составе сборной Франции и защитник французского футбольного клуба «Лилль» Самуэль Юмтити может завершить карьеру в 31 год. Об этом сообщили Diario SPORT на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Бывший защитник каталонской «Барселоны» перенёс операцию на колене более 10 месяцев назад и до сих пор неизвестно, когда француз сможет вернуться на поле и вернётся ли вообще. В связи с этим Юмтити может принять решение о завершении своей игровой карьеры в 31 год.

В текущем сезоне француз не отыграл ни одного матча из-за серьёзной травмы колена.

Летом 2023 года Самуэль Юмтити перешёл во французский «Лилль» из каталонской «Барселоны» в статусе свободного агента.