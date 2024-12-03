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«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча 17-го тура с «Динамо» Махачкала

«Факел» обратился в ЭСК по итогам матча 17-го тура с «Динамо» Махачкала
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Воронежский «Факел» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) по эпизоду, произошедшему в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с махачкалинским «Динамо», который завершился со счётом 0:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж

«Факел» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 42-й минуте встречи с «Динамо» Махачкала, когда арбитр Сергей Карасёв не назначил пенальти в ворота соперника. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» Мх занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 17 матчей. «Факел» заработал 14 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков в 17 матчах.

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