«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам матча Кубка России с «Локомотивом»

«Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) по итогам ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

«Динамо» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 70-й минуте встречи, когда арбитр Павел Кукуян не показал вторую жёлтую карточку защитнику железнодорожников Ньямси в эпизоде с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.

Также «Динамо» просит рассмотреть эпизод на 92-й минуте встречи, когда арбитр не показал вторую жёлтую карточку нападающему Дмитрию Воробьёву. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

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