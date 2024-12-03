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«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам матча Кубка России с «Локомотивом»

«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам матча Кубка России с «Локомотивом»
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«Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) по итогам ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
3 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 89'    

«Динамо» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 70-й минуте встречи, когда арбитр Павел Кукуян не показал вторую жёлтую карточку защитнику железнодорожников Ньямси в эпизоде с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.

Также «Динамо» просит рассмотреть эпизод на 92-й минуте встречи, когда арбитр не показал вторую жёлтую карточку нападающему Дмитрию Воробьёву. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

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