Ромащенко: игроки «Зенита» до начала матча с «Крыльями» думали, что уже обыграли их

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко поделился мнением о поражении «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:3).

«Мне кажется, сами игроки «Зенита» отнеслись к этому матчу не наилучшим образом. Грубо говоря, уже до начала встречи обыграли соперника. Потому что все перипетии, которые были вокруг Самары в последнее время в медиапространстве, плюс место в таблице могли повлиять на подход «Зенита» к этой игре.

На мой взгляд, сине-бело-голубым не хватает какой-то свежести, азарта, агрессивности. Сюда же можно добавить не лучшие функциональные кондиции лидеров — и Вендела, и Глушенкова, и Клаудинью», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

На пятой минуте счёт в игре открыл нападающий «Зенита» Максим Глушенков. На 17-й минуте нападающий гостей Иван Сергеев восстановил равновесие. На 18-й минуте нападающий Иван Олейников вывел самарский клуб вперёд. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль. На 72-й минуте отличился защитник «Зенита» Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» заработали 18 очков и располагаются на 10-й строчке.