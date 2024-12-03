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«Барселона» — единственная команда в топ-5 лиг Европы, где два игрока забили 10+ голов

«Барселона» — единственная команда в топ-5 лиг Европы, где два игрока забили 10+ голов
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«Барселона» является единственной командой в пятёрке сильнейших лиг Европы в нынешнем сезоне, в которой два разных футболиста забили как минимум 10 голов в национальном чемпионате. Об этом сообщает Opta.

В эти минуты идёт матч 19-го тура испанской Примеры, в котором сине-гранатовые встречаются с «Мальоркой». На 56-й минуте нападающий «Барселоны» Рафинья забил гол с пенальти, который стал для него 10-м в нынешнем сезоне Ла Лиги. Ранее отметку в 10 забитых мячей в чемпионате Испании преодолел другой футболист каталонского клуба Роберт Левандовски, на текущий момент поразивший ворота соперников 15 раз.

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 12'     1:1 Мурики – 43'     1:2 Рафинья – 56'     1:3 Рафинья – 74'     1:4 Ф. де Йонг – 79'     1:5 Виктор – 84'    
Роберт Левандовски Подробнее
Рафинья Рафаэл Диас Беллоли Подробнее
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