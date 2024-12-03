«Барселона» — единственная команда в топ-5 лиг Европы, где два игрока забили 10+ голов

«Барселона» является единственной командой в пятёрке сильнейших лиг Европы в нынешнем сезоне, в которой два разных футболиста забили как минимум 10 голов в национальном чемпионате. Об этом сообщает Opta.

В эти минуты идёт матч 19-го тура испанской Примеры, в котором сине-гранатовые встречаются с «Мальоркой». На 56-й минуте нападающий «Барселоны» Рафинья забил гол с пенальти, который стал для него 10-м в нынешнем сезоне Ла Лиги. Ранее отметку в 10 забитых мячей в чемпионате Испании преодолел другой футболист каталонского клуба Роберт Левандовски, на текущий момент поразивший ворота соперников 15 раз.

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