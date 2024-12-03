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Франко Камоцци высказался об игровом времени Игнатова и Селихова в «Спартаке»

Франко Камоцци высказался об игровом времени Игнатова и Селихова в «Спартаке»
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Франко Камоцци, являющийся экс-советником бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил игровое время футболистов красно-белых Михаила Игнатова и Александра Селихова.

«Я хорошо знаю Игнатова и Селихова, считаю, что они заслуживают больше игрового времени на поле. Мог бы Игнатов попробовать себя в Серии А? Для него это будет сложно. Я думаю, что для Игнатова будет лучше уйти зимой. Жаль, конечно, что «Спартак» потеряет талантливого игрока», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Игнатов в текущем сезоне сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

На счету Селихова восемь игр в Фонбет Кубке России.

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