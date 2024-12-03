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Результат матча Ла Лиги 3 декабря

Результат матча Ла Лиги 3 декабря
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Сегодня, 3 декабря, прошёл один матч 19-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Испании 3 декабря:

«Мальорка» — «Барселона» — 1:5.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 «Барселона», набравшая 37 очков после 16 встреч. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 33 очка. Третье место с 32 очками занимает мадридский «Ателтико». На четвёртом месте расположился «Ателтик» Бильбао, который набрал 26 очков. В зоне вылета находятся «Вальядолид» (9), «Валенсия» (10) и «Эспаньол» (13).

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