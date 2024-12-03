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Мальорка — Барселона 1:5, результат матча 19-го тура Ла Лиги 3 декабря 2024 года

«Барселона» в гостях разгромила «Мальорку» в матче 19-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 19-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 12'     1:1 Мурики – 43'     1:2 Рафинья – 56'     1:3 Рафинья – 74'     1:4 Ф. де Йонг – 79'     1:5 Виктор – 84'    

В этой игре в составе сине-гранатовых голами отметились Ферран Торрес, Френки де Йонг, Пау Виктор и Рафинья, оформивший дубль. Единственный мяч «Мальорки» забил нападающий Ведат Мурики.

«Мальорка» занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 24 очка за 15 матчей. В свою очередь, подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 37 очков в 16 встречах и располагаются на первой строчке.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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