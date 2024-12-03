Маслов — об Ари в «Торпедо»: предлагаю тогда Веллитона сделать президентом клуба

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал назначение бразильца Ари на должность спортивного директора московского клуба.

«Отличный выбор! Если Волнушкин действительно уходит, то предлагаю Робсона сделать генеральным директором клуба, а Веллитона убедить стать президентом. А так – для чего? Где он работал до этого? Надо спросить у Ари: он вообще рынок знает, в том числе молодых футболистов?», — приводит слова Маслова Metaratings.

Ранее также стало известно, что под вопросом находится будущее президента клуба Александра Волнушкина. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 17 января. Вопрос о продлении сотрудничества будет обсуждаться на заседании совета директоров после зимнего отпуска.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.