Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маслов — об Ари в «Торпедо»: предлагаю тогда Веллитона сделать президентом клуба

Маслов — об Ари в «Торпедо»: предлагаю тогда Веллитона сделать президентом клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал назначение бразильца Ари на должность спортивного директора московского клуба.

«Отличный выбор! Если Волнушкин действительно уходит, то предлагаю Робсона сделать генеральным директором клуба, а Веллитона убедить стать президентом. А так – для чего? Где он работал до этого? Надо спросить у Ари: он вообще рынок знает, в том числе молодых футболистов?», — приводит слова Маслова Metaratings.

Ранее также стало известно, что под вопросом находится будущее президента клуба Александра Волнушкина. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 17 января. Вопрос о продлении сотрудничества будет обсуждаться на заседании совета директоров после зимнего отпуска.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Кононова набрала 43 очка в 21 матче. На первой строчке находится «Балтика» с 45 очками.

Материалы по теме
Сёмин: назначение Ари в «Торпедо» — на пользу российскому футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android