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Голевая Малкома помогла «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Гарафу» в матче Лиги чемпионов АФК

Голевая Малкома помогла «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Гарафу» в матче Лиги чемпионов АФК
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Завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Гарафа». Встреча проходила на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Аль-Хиляля».

Элитная Лига Чемпионов АФК . Запад. 6-й тур
03 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 0
Аль-Гарафа
Доха, Катар
1:0 Леонардо – 18'     2:0 Митрович – 82'     3:0 Милинкович-Савич – 85'    

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо с передачи Ясира Аль-Шахрани. На 82-й минуте удвоил преимущество «Аль-Хиляля» форвард Александр Митрович. На 85-й минуте отметился голом полузащитник хозяев Сергей Милинкович-Савич с передачи Малкома.

«Аль-Хиляль» набрал 16 очков в шести матчах и расположился на первой строчке. «Аль-Гарафа» занимает 10-е место в турнирной таблице с четырьмя очками.

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