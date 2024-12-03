Голевая Малкома помогла «Аль-Хилялю» разгромить «Аль-Гарафу» в матче Лиги чемпионов АФК

Завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Гарафа». Встреча проходила на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Аль-Хиляля».

На 18-й минуте счёт открыл нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо с передачи Ясира Аль-Шахрани. На 82-й минуте удвоил преимущество «Аль-Хиляля» форвард Александр Митрович. На 85-й минуте отметился голом полузащитник хозяев Сергей Милинкович-Савич с передачи Малкома.

«Аль-Хиляль» набрал 16 очков в шести матчах и расположился на первой строчке. «Аль-Гарафа» занимает 10-е место в турнирной таблице с четырьмя очками.