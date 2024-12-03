Тренер сборной России ответил, когда национальная команда вернётся на международную арену

Тренер сборной России Юрий Никифоров ответил на вопрос, когда национальная команда сможет начать принимать участие в таких международных турнирах, как чемпионат мира и Евро.

«Мы все прекрасно понимаем, что ни сегодня, ни завтра этого ждать не стоит. На мой взгляд, ближайшее окно — это 2028-2030 годы, когда что-то может действительно измениться», — сказал Юрий Никифоров в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В 2024 году сборная России приняла участие в пяти товарищеских матчах: с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

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