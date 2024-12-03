В «Реале Сосьедад» отреагировали на информацию об интересе клуба к Файзуллаеву

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Хон Андер Мундуате высказался по поводу информации о возможном переходе игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в испанский клуб. Ранее Metaratings сообщили об интересе клуба к футболисту.

«Наш спортивный директор покидает клуб в конце нынешнего сезона, поэтому у меня нет информации о трансферах «Реала Сосьедад», — приводит слова Мундуате Metaratings.

Файзуллаев в текущем сезоне сыграл 22 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.