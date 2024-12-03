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38-летний Нойер получил первую красную карточку в карьере

38-летний Нойер получил первую красную карточку в карьере
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38-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер получил прямую красную карточку на 17-й минуте матча 1/8 финала Кубка Германии с «Байером», проходящего в эти минуты, ставшую для него первой в карьере.

Кубок Германии . 1/8 финала
03 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
2-й тайм
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 69'    
Удаления: Нойер – 17' / нет

В середине первого тайма Нойер выбежал за пределы штрафной и врезался плечом в крайнего защитника «фармацевтов» Жереми Фримпонга, сорвав контратаку. После чего был удалён за лишение явной голевой возможности.

38-летний вратарь выступает в составе «Баварии» с 2011 года. За этот период он принял участие в 539 матчах во всех турнирах, в 255 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Мануэль Нойер Подробнее
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