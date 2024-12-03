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Никифоров оценил шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне

Никифоров оценил шансы «Спартака» на чемпионство в нынешнем сезоне
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Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Естественно, «Спартак» будет бороться. Команда набрала хорошую форму. Если бы чемпионат продолжался, то «Спартак» создал бы серьёзную конкуренцию «Зениту». Пять очков отыгрываются легко. Есть проблема в том, что иностранные тренеры не понимают зимнюю паузу. Но я думаю, что Станкович осознаёт, куда он пришёл», — сказал Никифоров в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

После 17 туров чемпионата России «Спартак» набрал 34 очка и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

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