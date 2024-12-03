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Гарет Бэйл назвал обладателя «Золотого мяча» и победителя Лиги чемпионов в 2025 году

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл сделал ряд прогнозов на то, кто выиграет в самых интересных турнирах и станет в них лучшим бомбардиром, а также кто возьмёт «Золотой мяч» в 2025 году.

По мнению Бэйла, Лигу чемпионов в этом сезоне выиграет его бывший клуб — мадридский «Реал». Лучшим же бомбардиром станет нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн.

Гарет уверен, что в английской Премьер-лиге в этом сезоне чемпионом станет «Ливерпуль», а лучшим бомбардиром будет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Чемпионат Испании, по прогнозу Бэйла, опять выиграет мадридский «Реал», а лучшим бомбардиром станет нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски.

Бэйл считает, что «Золотой мяч» в 2025 году достанется нападающему мадридского «Реала» и сборной Франции Килиану Мбаппе.