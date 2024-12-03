Мирослав Ромащенко оценил неудачные результаты «Локомотива» в последних матчах РПЛ

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко высказался о неудачной серии «Локомотива» в РПЛ. Красно-зелёные потерпели два поражения подряд.

«Несмотря на два подряд поражения, «Локо» всё равно весь первый круг провёл достаточно качественно. Да, периодически возникали определённые трудности, особенно это было видно после пауз на игры сборных. А в данный момент это просто продлилось ещё на один тур.

Наверное, сейчас команда испытывает определённый мини-спад, но всё равно остаётся самой собой. То есть также старается прессинговать, быстро переходить из обороны в атаку, но нет пока той былой прыти, что отличала команду», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

«Локомотив» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

В матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» на своём поле уступил «Химкам» со счётом 1:3. На 18-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный забил первый гол в матче. На 29-й минуте форвард «Локомотива» Владислав Сарвели сравнял счёт. На 32-й минуте Зелимхан Бакаев вновь вывел подмосковный клуб вперёд. На 66-й минуте полузащитник гостей Лукас Вера забил третий мяч своей команды.