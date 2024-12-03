Георгий Джикия назвал российский клуб, в который он рассчитывал перейти этим летом

Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, что на определённом этапе летнего межсезонья хотел перейти в московский «Локомотив».

«На определённом этапе в России появился вариант, который меня бы очень устроил, и я в него очень сильно верил. Это длилось две недели.

Этой командой был «Локомотив». Но они также вели Монтеса и решили в итоге с ним вопрос. Когда я узнал, что он едет на медосмотр в «Локомотив», я понял, что пора заканчивать с мыслью перейти к ним и пора принимать решение», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Джикия пополнил состав «Химок» в летнее межсезонье на правах свободного агента. До этого футболист выступал за «Спартак».

Джикия в текущем сезоне сыграл семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

«Химки» после 17 туров РПЛ занимают 13-е место с 16 очками.