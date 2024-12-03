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Микель Артета прокомментировал прогресс Букайо Саки

Микель Артета прокомментировал прогресс Букайо Саки
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал прогресс игрока «канониров» Букайо Саки.

«Что касается цифр, то мы каждый год видим изменения в Букайо. Он дает что-то ещë. Он добавляет что-то в свою игру, он становится всë более и более последовательным, и, как очевидно, его показатели с точки зрения результативности в голах и передачах просто невероятны на этом этапе сезона.

Он может только совершенствоваться, он может только становиться лучше. Вокруг него есть нужные игроки, чтобы продолжать в том же духе, и особенно потому, что он хочет большего», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В текущем сезоне Сака провёл за клуб во всех турнирах 18 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.

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