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Андрей Ещенко поделился мнением об игроке «Спартака» Маркиньосе

Андрей Ещенко поделился мнением об игроке «Спартака» Маркиньосе
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко оценил выступления полузащитника красно-белых Маркиньоса за клуб.

«Маркиньос играет в центре поля. На самом деле, он хороший, доброкачественный футболист. И работяга. Видно, что он хороший игрок, но пока ему что-то не удаётся. Возможно, скоро ему будет везти», — приводит слова Ещенко Metaratings.

Маркиньос перешёл в «Спартак» этим летом из «Ференцвароша». В текущем сезоне Маркиньос сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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