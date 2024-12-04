Флик: Ямаль всегда был важен для нас, в матче с «Мальоркой» он подтвердил это

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отметил важность крайнего нападающего Ламина Ямаля для команды после матча 19-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (1:5), в котором 17-летний футболист оформил результативную передачу.

«Ламин [Ямаль] всегда был важным для нас, и сегодня он это подтвердил. Он меняет игру команды. У Ямаля было пару моментов, чтобы забить, но он и без этого провёл отличный матч», — приводит слова Флика AS.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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