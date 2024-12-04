Мирослав Ромащенко прокомментировал результативность Угальде в последних матчах

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко оценил результативность нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в последних матчах. Угальде забил шесть мячей за две последние игры.

«Футболист чувствует доверие тренера, что очень важно. Плюс важна позиция Угальде на поле — сейчас он чувствует себя на ней очень хорошо, чего не было, например, когда он играл на левом фланге. И структура игры по системе 4-3-3 наилучшим образом подходит для форварда, который к тому же очень уверенно взаимодействует с такими партнёрами по атаке, как Барко, Маркиньос и Бонгонда», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

Угальде в текущем сезоне сыграл 21 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

«Спартак» после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.