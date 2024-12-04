Чемпионат мира 2034 года может пройти в январе, известны причины возможного решения

Чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии может состоятся в январе, это будет первый турнир в таком месяце. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на решение о проведении турнира в январе может повлиять высокая температура воздуха в стране летом, которая иногда достигает 45 градусов, а также проведение религиозного праздника Рамадан, расписание которого в 2034 году может пересекаться с графиком ЧМ в июне.

Напомним, что на право стать организатором турнира также претендовала Австралия, но затем она отказалась от подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу — 2034, и Саудовская Аравия стала единственным претендентом.