Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат мира 2034 года может пройти в январе, известны причины возможного решения

Чемпионат мира 2034 года может пройти в январе, известны причины возможного решения
Комментарии

Чемпионат мира 2034 года в Саудовской Аравии может состоятся в январе, это будет первый турнир в таком месяце. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на решение о проведении турнира в январе может повлиять высокая температура воздуха в стране летом, которая иногда достигает 45 градусов, а также проведение религиозного праздника Рамадан, расписание которого в 2034 году может пересекаться с графиком ЧМ в июне.

Напомним, что на право стать организатором турнира также претендовала Австралия, но затем она отказалась от подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу — 2034, и Саудовская Аравия стала единственным претендентом.

Материалы по теме
Защитник сборной Сирии Фака: Россия могла бы выиграть чемпионат мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android