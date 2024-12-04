Ямаль: мы с Рафиньей очень хорошо понимаем друг друга

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о своей результативной передаче на атакующего полузащитника Рафинью в матче 19-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (1:5).

«У меня очень хорошо получается подобное. Очень рад за Рафу, мы очень хорошо понимаем друг друга.

Как моё здоровье? Голеностоп в порядке, и я готов играть столько матчей, сколько необходимо», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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