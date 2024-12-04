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Хосеп Гвардиола отреагировал на комплименты от Нуну Эшпириту Санту

Хосеп Гвардиола отреагировал на комплименты от Нуну Эшпириту Санту
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Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал комплименты в свой адрес от главного тренера «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту.

«Я ценю это, большое спасибо. Но знаю, что такое этот мир и как он устроен. Но спасибо вам и Нуну, я ценю это и отношусь к нему с теми же мыслями.

Я знаю, чего мы добились за свою карьеру вместе со многими игроками, многими клубами. Но я справлюсь. Чувствую себя более уверенно относительно того, что произойдёт завтра», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в английской Премьер-лиге. Команда Гвардиолы набрала 23 очка в 13 матчах.

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