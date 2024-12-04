Ромащенко: фактор Дзюбы может сказаться в матче «Зенита» с «Акроном»

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко считает, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба может помочь своей команда удачно сыграть с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ. Дзюба ранее выступал за «Зенит». Матч состоится в субботу, 7 декабря.

— А фактор Дзюбы, который приедет в Петербург с «Акроном», может сказаться?

— Конечно! Я вообще не сомневался, что Дзюба ярко вернётся в РПЛ. Его КПД на очень высоком уровне. Мы же видим, как рядом с ним стали вести себя игроки «Акрона» — и дело не только в моментах и голевых передачах, или в выходе через него из обороны, но и в ментальности, харизме, уверенности.

Так что недооценивать Артёма Дзюбу в предстоящем матче «Зениту» ни в коем случае нельзя. Мы все хорошо знаем и помним историю взаимоотношений Артёма со своими бывшими клубами», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

Дзюба перешёл в «Акрон» этим летом на правах свободного агента, до этого Артём выступал за московский «Локомотив». Дзюба в текущем сезоне сыграл 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.