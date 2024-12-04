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Месси — лучший игрок XXI века по версии talkSPORT, Роналдиньо — третий, Хави — шестой

Известная британская спортивная радиостанция talkSPORT составила рейтинг из 25 лучших футболистов в XXI веке. Первое место в этом списке занял бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Замыкает тройку лидеров бывший нападающий сине-гранатовых Роналдиньо.

Топ-25 лучших футболистов мира в XXI веке по версии talkSPORT:

Лионель Месси. Криштиану Роналду. Роналдиньо. Зинедин Зидан. Андрес Иньеста. Хави. Тьерри Анри. Кака. Луис Суарес. Дани Алвес. Андреа Пирло. Филипп Лам. Серхио Рамос. Лука Модрич. Фабио Каннаваро. Джанлуиджи Буффон. Роналдо. Златан Ибрагимович. Мохамед Салах. Уэйн Руни. Луиш Фигу. Неймар. Килиан Мбаппе. Джон Терри. Карим Бензема.

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