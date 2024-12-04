Месси — лучший игрок XXI века по версии talkSPORT, Роналдиньо — третий, Хави — шестой
Известная британская спортивная радиостанция talkSPORT составила рейтинг из 25 лучших футболистов в XXI веке. Первое место в этом списке занял бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси. На второй строчке расположился экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Замыкает тройку лидеров бывший нападающий сине-гранатовых Роналдиньо.
Топ-25 лучших футболистов мира в XXI веке по версии talkSPORT:
- Лионель Месси.
- Криштиану Роналду.
- Роналдиньо.
- Зинедин Зидан.
- Андрес Иньеста.
- Хави.
- Тьерри Анри.
- Кака.
- Луис Суарес.
- Дани Алвес.
- Андреа Пирло.
- Филипп Лам.
- Серхио Рамос.
- Лука Модрич.
- Фабио Каннаваро.
- Джанлуиджи Буффон.
- Роналдо.
- Златан Ибрагимович.
- Мохамед Салах.
- Уэйн Руни.
- Луиш Фигу.
- Неймар.
- Килиан Мбаппе.
- Джон Терри.
- Карим Бензема.
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