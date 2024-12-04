«Байер» победил «Баварию» в 1/8 финала Кубка Германии

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Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер». Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс. «Байер» одержал победу со счётом 1:0.

В первом тайме команды не смогли забить друг другу. На 17-й минуте прямую красную карточку получил голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. На 69-й минуте забил полузащитник «Байера» Нейтан Телла.

Команды в этом сезоне встречались один раз. В матче 5-го тура чемпионата Германии была зафиксирована ничья со счётом 1:1. У «Баварии» забил Александар Павлович, в составе «Байера» отличился Роберт Андрих.

Леверкузенский «Байер» является действующим обладателем национального Кубка и чемпионом Германии.