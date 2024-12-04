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Бавария — Байер, счёт — 0:1, результат матча 1/8 финала Кубка Германии, 4 декабря 2024 года

«Байер» победил «Баварию» в 1/8 финала Кубка Германии
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер». Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс. «Байер» одержал победу со счётом 1:0.

Кубок Германии . 1/8 финала
03 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 69'    
Удаления: Нойер – 17' / нет

В первом тайме команды не смогли забить друг другу. На 17-й минуте прямую красную карточку получил голкипер «Баварии» Мануэль Нойер. На 69-й минуте забил полузащитник «Байера» Нейтан Телла.

Команды в этом сезоне встречались один раз. В матче 5-го тура чемпионата Германии была зафиксирована ничья со счётом 1:1. У «Баварии» забил Александар Павлович, в составе «Байера» отличился Роберт Андрих.

Леверкузенский «Байер» является действующим обладателем национального Кубка и чемпионом Германии.

Турнирная сетка Кубка Германии
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