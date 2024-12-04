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«Милан» разгромил «Сассуоло» в матче 1/8 финала Кубка Италии

«Милан» разгромил «Сассуоло» в матче 1/8 финала Кубка Италии
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Сассуоло». Игра проходила на домашнем стадионе миланского клуба. Матч закончился со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Кубок Италии . 1/8 финала
03 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
6 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Чуквезе – 12'     2:0 Рейндерс – 17'     3:0 Чуквезе – 21'     4:0 Леау – 23'     5:0 Калабрия – 56'     5:1 Мулаттьери – 59'     6:1 Абрахам – 62'    

В этой встрече в составе «Милана» голами отметились Саму Чуквезе, оформивший дубль, Тейани Рейндерс, Рафаэл Леау, Давиде Калабрия и Тэмми Абрахам. Единственный мяч «Сассуоло» забил нападающий Самуэле Мулаттьери.

На стадии 1/16 финала Кубка Италии «Сассуоло» встречался с «Лечче» и одержал победу со счётом 2:0.

Действующим обладателем трофея Кубка Италии является «Ювентус», который в финале минувшего розыгрыша обыграл «Аталанту» со счётом 1:0.

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