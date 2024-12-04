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В «Сабахе» высказались по поводу работы Березуцкого в его первых двух матчах

Президент азербайджанского «Сабаха» Магсуд Адыгезалов после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана с «Тураном» (2:2, 3:1 пен.) оценил работу главного тренера Василия Березуцкого.

«Результат первой игры нас устроил. График сейчас плотный, на глобальные изменения времени нет, но будем двигаться шаг за шагом и прибавлять с каждой игрой.

Вторая игра была тяжёлой. «Туран» — хорошо организованная команда, плюс дальний выезд, искусственное поле и активная поддержка болельщиков добавили сложности. Главное — прошли этап в Кубке, работаем дальше», — приводит слова Адыгезалова «Матч ТВ».

Василий Березуцкий стал главным тренером «Сабаха» 25 ноября. Контракт специалиста с азербайджанским клубом рассчитан на 2,5 года.

«Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Команда набрала 22 очка за 15 матчей. «Туран» располагается на третьей строчке, заработав 27 очков. На первом месте находится «Карабах», у которого 37 очков.