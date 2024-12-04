Результаты матчей Кубка Италии 3 декабря

3 декабря на стадии 1/8 финала Кубка Италии были сыграны два матча. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день:

«Болонья» - «Монца» — 4:0;

«Милан» — «Сассуоло» — 6:1.

Действующим обладателем трофея Кубка Италии является туринский «Ювентус». В финале минувшего розыгрыша «старая синьора» победила «Аталанту» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Душан Влахович.

Сегодня, 4 декабря, на стадии 1/8 финала этого соревнования состоится один матч. «Фиорентина» сыграет с «Эмполи». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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