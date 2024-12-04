Вчера, 3 декабря, прошли матчи 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей английской Премьер-лиги 3 декабря:

«Ипсвич Таун» — «Кристал Пэлас» — 0:1;

«Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:1.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 34 очка после 13 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 25 очков. Третье место с 25 очками занимает лондонский «Челси». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (5), «Ипсвич Таун» (9) и «Вулверхэмптон» (9).

Победители футбольных турниров 2024 года: