Результаты матчей английской Премьер-лиги 3 декабря
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Вчера, 3 декабря, прошли матчи 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матчей английской Премьер-лиги 3 декабря:
- «Ипсвич Таун» — «Кристал Пэлас» — 0:1;
- «Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:1.
Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 34 очка после 13 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 25 очков. Третье место с 25 очками занимает лондонский «Челси». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (5), «Ипсвич Таун» (9) и «Вулверхэмптон» (9).
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 59'
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2024, вторник. 23:15 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
3 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Варди – 2' 2:0 Эль-Ханнус – 61' 3:0 Дака – 90' 3:1 Фюллькруг – 90+3'
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