Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей АПЛ 3 декабря: Лестер прервал серию из пяти матчей без побед, Кристал Пэлас отдалился от зоны вылета

Результаты матчей английской Премьер-лиги 3 декабря
Комментарии

Вчера, 3 декабря, прошли матчи 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Результаты матчей английской Премьер-лиги 3 декабря:

  • «Ипсвич Таун» — «Кристал Пэлас» — 0:1;
  • «Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:1.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 34 очка после 13 матчей. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 25 очков. Третье место с 25 очками занимает лондонский «Челси». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (5), «Ипсвич Таун» (9) и «Вулверхэмптон» (9).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2024, вторник. 22:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 59'    
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2024, вторник. 23:15 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
3 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Варди – 2'     2:0 Эль-Ханнус – 61'     3:0 Дака – 90'     3:1 Фюллькруг – 90+3'    
Материалы по теме
«В следующем году их не будет». Слот пошутил об исключении «Манчестер Сити» из АПЛ

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android