Хаби Алонсо вплотную приблизился к рекорду Гвардиолы и ван Гала XXI века

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо выиграл все девять первых матчей в Кубке Германии в качестве тренера, сообщает Opta Sport.

По информации источника, Алонсо вплотную приблизился к рекорду XXI века нидерландца Луи ван Гала и испанца Хосепа Гвардиолы, которые победили в своих первых десяти встречах турнира. Оба специалиста тренировали «Баварию».

Напомним, «Байер» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Германии. Таким образом, «фармацевты» вышли в четвертьфинал турнира.

Леверкузенский «Байер» является действующим обладателем национального Кубка и чемпионом Германии.

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»: