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Хаби Алонсо вплотную приблизился к рекорду Гвардиолы и ван Гала XXI века

Хаби Алонсо вплотную приблизился к рекорду Гвардиолы и ван Гала XXI века
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо выиграл все девять первых матчей в Кубке Германии в качестве тренера, сообщает Opta Sport.

Кубок Германии . 1/8 финала
03 декабря 2024, вторник. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 69'    
Удаления: Нойер – 17' / нет

По информации источника, Алонсо вплотную приблизился к рекорду XXI века нидерландца Луи ван Гала и испанца Хосепа Гвардиолы, которые победили в своих первых десяти встречах турнира. Оба специалиста тренировали «Баварию».

Напомним, «Байер» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Германии. Таким образом, «фармацевты» вышли в четвертьфинал турнира.

Леверкузенский «Байер» является действующим обладателем национального Кубка и чемпионом Германии.

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