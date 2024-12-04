Ванда Нара раскрыла подробности о разводе с Мауро Икарди, назвав виновного

Ванда Нара, бывшей супруга и агент аргентинского форварда «Галатасарая» Мауро Икарди, поделилась подробностями развода с мужем и назвала виновного в разрыве отношений.

«В итоге я решила, что хочу развестись. Обнаружила переписки, фото и видео, которые касались наших детей. Это было тяжело, но я справилась благодаря терапии. Подруга никогда не поступила бы так со мной, хотя я всегда поддерживала её. Несмотря на наши поздравления с днём рождения, я разочарована. Мужчина несёт полную ответственность.

Мы все заплатили высокую цену, особенно мои дети, которые не могли понять, почему всё рухнуло. Сейчас много разговоров вокруг нас, но правда в том, что мы пытались спасти отношения, однако постоянные конфликты сделали это невозможным», — приводит слова Нары испанское издание Marca.

Напомним, Нара длительное время была агентом Икарди и представляла его интересы. Ранее сообщалось, что Ванда хочет отсудить у Мауро € 38,5 млн. Также Ванда требует выплаты алиментов — пара воспитывала двух дочерей.

Материалы по теме Мауро Икарди был задержан полицией после сообщения Ванды о том, что он угрожал ей оружием

Ванда Нара замазывает фингал своему мужу Мауро Икарди: