Грилиш сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш сделал выбор между суперзвёздами футбола: Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Лучший футболист, против которого я когда-либо играл? Месси. Это был мой первый сезон в «Манчестер Сити», в то время он выступал в «ПСЖ». Было приятно просто находиться с ним на одном поле. Месси или Роналду? Месси», — приводит слова Грилиша пресс-служба «Манчестер Сити».

Криштиану Роналду имеет контракт в «Аль-Насром» до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 15 млн.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость аргентинца составляет € 25 млн.