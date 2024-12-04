Винисиус хочет продолжить карьеру в Саудовской Аравии — журналист Молина

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть мадридскую команду.

Как сообщает журналист Ромен Молина в соцсетях, Винисиус очень хочет продолжить в Саудовской Аравии. Окружение бразильца и сам игрок крайне заинтересованы в тех суммах, которые им предлагают в последние месяцы. Если «Реал» согласится на продажу футболиста, то заработает крупнейшую сумму в истории футбола.

Ранее появилась информация о серьёзном интересе саудовского «Аль-Ахли» к бразильскому вингеру «сливочных».

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и сделал восемь результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме Стало известно, при каком условии «Реал» будет готов отпустить Винисиуса

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками: