Во вторник, 3 декабря, прошли четыре матча 1/32 финала Кубка Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Кубка Германии 3 декабря:

«Арминия» — «Фрайбург» — 3:1;

«Регенсбург» — «Штутгарт» — 0:3;

«Бавария» — «Байер» — 0:1;

«Вердер» — «Дармштадт 98» — 1:0.

Действующим победителем Кубка Германии является леверкузенский «Байер», который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил швейцарский полузащитник Гранит Джака.

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