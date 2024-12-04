Гвардиола отреагировал на сравнение его с Моуринью после жеста в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал сравнения его с известным специалистом Жозе Моуринью после поражения в матче 13-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:2).

«Конец эпохи, как у Жозе? Надеюсь, не в моём случае! В конце концов, возможно, мы очень похожи… Но он выиграл три, я выиграл шесть титулов АПЛ», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, во время игры с «Ливерпулем» Гвардиола показывал шесть пальцев трибунам в ответ на скандирование болельщиков мерсисайцев: «Утром тебя уволят». Ранее подобный жест только с тремя пальцами показывал Моуринью во время пресс-конференции после игры с «Тоттенхэмом» (0:3) в 2018-м. Эти жесты означают количество титулов АПЛ.

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