Гвардиола объяснил свой жест в матче с «Ливерпулем». Тренер показал трибунам шесть пальцев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о жесте, показанном трибунам стадиона «Энфилд» в матче с «Ливерпулем» (0:2). Напомним, во время игры болельщики мерсисайдцев скандировали: «Утром тебя уволят». Гвардиола в ответ показывал шесть пальцев.

«Этот жест был сделан просто для того, чтобы дать нашим болельщикам почувствовать, что то, что мы сделали, — необыкновенно. Хотим доказать, что мы невероятный футбольный клуб. Рано или поздно придёт конец успеха «Сити», но я постараюсь продлить его как можно дольше, чтобы мой клуб был лучшим», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Подопечные Хосепа Гвардиолы заработали 23 очка в 13 встречах и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» занимает первое место в чемпионате Англии, набрав 34 очка за 13 матчей.

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