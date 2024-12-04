В «ПСЖ» рассказали о будущем главного тренера Луиса Энрике

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о главном тренере парижан Луисе Энрике.

«По моему мнению, сейчас у нас лучший тренер мира. Он строит проект на будущее. Результаты важны, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем проекте», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Луис Энрике возглавил «ПСЖ» летом 2023 года. Ранее специалист работал в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.

«ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы французской Лиги 1, в активе команды 33 очка по итогам 13 туров.

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