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Ямаль прокомментировал разгромную победу «Барселоны» после трёх неудачных матчей в Ла Лиге

Ямаль прокомментировал разгромную победу «Барселоны» после трёх неудачных матчей в Ла Лиге
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о разгромной победе каталонцев в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (5:1).

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2024, вторник. 21:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 12'     1:1 Мурики – 43'     1:2 Рафинья – 56'     1:3 Рафинья – 74'     1:4 Ф. де Йонг – 79'     1:5 Виктор – 84'    

«Это была очень важная победа после двух поражений в трёх матчах Ла Лиги. Здорово победить с таким крупным счётом, мы очень довольны. Нам нужно было победить снова. В Лиге чемпионов сейчас всё очень хорошо, но в Ла Лиге мы очень глупо теряли очки. Победа важна для всех, особенно для тех, кто мало играл в последнее время. Голы придают уверенности», — приводит слова Ямаля испанское издание Mundo Deportivo.

В этой встрече Ямаль вышел в стартовом составе и отдал результативную передачу. Подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 37 очков в 16 встречах и располагаются на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги.

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