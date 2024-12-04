Ямаль прокомментировал разгромную победу «Барселоны» после трёх неудачных матчей в Ла Лиге

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о разгромной победе каталонцев в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (5:1).

«Это была очень важная победа после двух поражений в трёх матчах Ла Лиги. Здорово победить с таким крупным счётом, мы очень довольны. Нам нужно было победить снова. В Лиге чемпионов сейчас всё очень хорошо, но в Ла Лиге мы очень глупо теряли очки. Победа важна для всех, особенно для тех, кто мало играл в последнее время. Голы придают уверенности», — приводит слова Ямаля испанское издание Mundo Deportivo.

В этой встрече Ямаль вышел в стартовом составе и отдал результативную передачу. Подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 37 очков в 16 встречах и располагаются на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги.

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