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Аморим призвал болельщиков «Манчестер Юнайтед» готовиться к трудностям

Аморим призвал болельщиков «Манчестер Юнайтед» готовиться к трудностям
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим призвал болельщиков «красных дьяволов» готовиться к трудностям.

«Я хотел бы говорить о другом, но вынужден повторять – трудности впереди. У нас будут непростые моменты. Я знаю это, потому что знаю футбол. Я понимаю разницу между командами», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба на официальном сайте.

В ноябре 2024 года стало известно, что Рубен Аморим стал главным тренером «Манчестер Юнайтед», контракт тренера действует до июня 2027 года с функцией дополнительного продления на сезон. Английский клуб выплатил «Спортингу» € 11 млн за Аморима и тренерский штаб.

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